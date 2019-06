Italia-Mali 4-2: Pinamonti show, gli azzurrini volano in semifinale

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sogno dell’Italia nel Mondiale Under 20 continua. Gli azzurrini, aiutati dal Var in due occasioni, superano 4-2 il Mali (rimasto in 10 dal 21’) e si qualificano per la semifinale contro l’Ucraina (vittoriosa sulla Colombia). È un’Italia che sa soffrire, combattere e vincere. Onore al Mali, che dopo aver eliminato ai rigori l’Argentina, sfiora l’impresa di buttare fuori anche l’Italia. Il gol degli azzurrini arriva già al 12’ grazie a una sfortunata autorete di Kone. Poi, al 21’ gli africani restano in 10 per il rosso a Diakite per il brutto fallo su Pellegrini. La strada sembra in discesa, ma in realtà non è così. Perché il Mali dimostra di essere una squadra indomabile. Prima trova il pareggio con Sekou Koita (38’), poi nella ripresa va sotto per un bellissimo gol di Pinamonti (convalidato dal Var) e infine, a 11’ dalla fine, pareggia ancora con Camara. Ma quando la partita sembra complicarsi, gli azzurrini tirano fuori il cuore. Youssouka Koita atterra in area Pinamonti e l’arbitro concede il rigore, poi convalidato ancora dal Var. Pinamonti non fallisce dagli 11 metri, a dimostrazione del grande talento che ha a disposizione questo ragazzo classe 1999 dell’Inter, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone. Passano 3’ e l’Italia chiude il match con il 4-2 di Frattesi. Nel recupero, al 96', Sekou Koita sbaglia un rigore. Ora la testa va all’Ucraina per la semifinale di martedì.