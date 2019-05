Ecuador-Italia 0-1 in una partita del gruppo B dei Mondiali under 20, giocata a Bydgoszczn, in Polonia. Rete decisiva di Pinamonti al 15' pt. Per gli azzurri è il secondo successo dopo quello di giovedì' scorso, per 2-1, sul Messico. Prossimo impegno mercoledì prossimo, 29 maggio, sempre a Bydgoszcz contro il Giappone.





