Mondiali, Bertolini: «Stiamo facendo grandi cose»

«È un risultato incredibile dopo una partita difficile, forse non giocata bene, ma abbiamo ottenuto un risultato importante. Oggi non c'è stato un bel gioco ma nel calcio non conta solo quello, le ragazze hanno dato tutto e siamo state ciniche». Così la ct dell'Italia femminile, Milena Bartolini, a Rai 1 dopo la vittoria sulla Cina. «Ci siano fatte un regalo bellissimo - ha aggiunto - stiamo facendo tutti grandi cose e per riuscirci abbiamo bisogno del calore degli italiani, più si va avanti più il livello sale».





