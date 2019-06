A Valenciennes sarà invasione oranje ma la città ha un debole per l’azzurro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caldo fa caldo, ma meno per esempio di Parigi, e ieri pomeriggio, a Valenciennes, più che pensare alle polemiche sulla partita che si giocherà alle 15 all’Hainaut sotto al solleone (temperatura prevista: 33 gradi), la gente si beava della partita perfetta per i luoghi: Olanda-Italia. Una specie di derby per la città, visto che entrambe le squadre giocano un po’ in casa: l’Olanda perché è a due ore di macchina, l’Italia perché Valenciennes l’hanno anche fatta gli italiani, prima i minatori, poi i manovali, alla fine gli ingegneri, soprattutto quelli ferroviari. Dalla fine dell’Ottocento, tanti sono arrivati dal paese di Valguarnera, in Sicilia, in provincia di Enna, tanti altri da Gizzeria in Calabria, vicino a Catanzaro. Col passare delle generazioni l’italianità si è sciolta nelle colline delle Ardenne, ma quando serve, il tricolore viene fuori. «Il calcio ci tiene uniti» dicono alla Missione Cattolica Italiana, dove è pronto lo striscione.Oggi Jean-Paul Lodzinski, ingegnere, napoletano nonostante nome e cognome, tirerà fuori anche la sua bandiera: verde-bianco-rosso su quattro metri e mezzo. Poca cosa, si dirà, rispetto all’onda arancione che si annuncia, ma la città – secondo molti - “pende” più per l’Italia. Quando Milena Bertolini e le sue ragazze sono arrivate qui per il primo match contro l’Australia, sono state accolte dalla banda e da un’esuberante “Bella Ciao”. «Per le italiane, Valenciennes ha una particolare simpatia» spiegano alla redazione sportiva della Voix du Nord, il quotidiano locale. Il 5 giugno, l’allenamento a porte aperte di Sara Gama e compagne nello stadio di Dutemple («la culla del calcio del Nord» dicono gli irriducibili) ha attirato una bella folla autoctona di fan. Oggi, sugli spalti, i tifosi non saranno soltanto i temerari arrivati in pullman dall’Italia nonostante le allerte canicola. «Guardare questa squadra giocare fa venire voglia di diventare calciatrice di professione» dice Lola, 15 anni, terzina del Saint-Amand Football club. Le Azzurre devono comunque prepararsi ad avere davanti una grossa onda arancione.Gli Oranje hanno già dato prova della loro mobilitazione il 15 giugno in occasione di Olanda-Camerun, quando si sono presentati in 15 mila (con uno stadio che, in configurazione mondiale, può arrivare a massimo 22.600 posti), tanto che il ct del Camerun alla fine era sbottato: «però siamo stati penalizzati dall’organizzazione, questa partita è stata organizzata praticamente in Olanda…». Gli arancioni arriveranno qui da casa al seguito del loro bus scoperto, che accompagna immancabilmente la nazionale (maschi o femmine che siano) dagli Europei del 2004. Gli olandesi non hanno aspettato Francia 2019 per scoprire che il calcio lo giocano anche la ragazze e non solo perché la loro nazionale è campionessa d’Europa: in patria contano ben 100mila tesserate. L’Oranje Parade, con a capo il grande organizzatore e DJ Henk van Beek sfilerà dal centro verso lo stadio. Molti si fermeranno sulla Place d’Armes, dove il sindaco di Valenciennes – che è la città più piccola tra le nove che ospitano il Mondiale – ha deciso di sistemare lo schermo gigante per i molti che non saranno riusciti a trovare i biglietti, andati esauriti in poche ore. Autorizzate anche le birre. Ma capitan Sara non teme nessuna vague arancione: «Gli olandesi avranno più tifosi a sostenerli domani? – ha detto ieri – Nessuna inferiorità da parte nostra. Sappiamo che sono in arrivo molti pullman dall’Italia e poi i nostri tifosi fanno più casino…».