Nazionale femminile, Giacinti verso la sfida con l'Olanda: «Viviamo un momento magico»

L'Italia di Milena Bertolini è tornata nell'hotel di Valenciennes che l'aveva ospitata prima dell'esordio vincente contro l'Australia. Ora l'ostacolo è l'Olanda, prossimo avversario delle azzurre nei quarti di finale dei mondiali femminili. A parlare della sfida di sabato Valentina Giacinti, l'attaccante del Milan che si è sbloccata contro la Cina. «Fare gol è sempre bello -spiega il capocannoniere degli ultimi 2 campionati in conferenza stampa- farlo al Mondiale è stato qualcosa di incredibile. Quando ho visto quella palla lì mi sono detta 'la devo buttare dentrò. È difficile descrivere le emozioni che ho provato, ho sorriso e poi ho anche pianto. Nessuno si aspettava un'Italia così, stiamo vivendo un momento magico e non sto ancora realizzando quello che stiamo facendo. Siamo un pò stanche, ma questo non vuol dire che non siamo motivate e che non abbiamo voglia di tornare in campo. La giornata di oggi ci servirà per staccare e recuperare le energie». «Miedema (temibile giocatrice dell'Olanda ndr) è una delle attaccanti più forti al mondo, ricordo di aver visto alla tv il ritorno del playoff (match del 2014 costato all'Italia la qualificazione ai mondiali), abbiamo voglia di riscatto e sarebbe un sogno farlo ai quarti di finale del mondiale. Stiamo studiando come gioca l'Olanda, è una squadra molto forte soprattutto in avanti: vogliamo trovare i loro punti deboli e cercheremo di capire come attaccarli».

«Io come Paolo Rossi al Mundial '82? Ho cercato di sfruttare i minuti che mi ha concesso la ct, facendole capire che avevo voglia di giocare. Il gol è arrivato nel momento giusto. Questo mondiale sta facendo ricredere tanta gente sul calcio femminile, quando in realtà sarebbe bastato venire a vedere una partita di campionato. Credo e spero che tutta questa attenzione durerà». Dopo aver fatto bocca al lupo alla Nazionale femminile di Basket, che oggi pomeriggio inizierà la sua avventura nel Campionato Europeo affrontando la Turchia, Valentina ricorda l'esperienza negli Stati Uniti, dove ha vinto lo scudetto dello stato di Washington con il Seattle: «Volevo conoscere una nuova realtà, lì mi sono accorta che il calcio femminile era diverso dall'Italia. Ho conosciuto una famiglia americana che mi segue sempre e che sta da un mese qui in Francia. Dicono di avere solo me come figlia».

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA