Mondiali: oggi la finale tra regine. Rapinoe, è ancora polemica

Le campionesse delle mondo uscenti contro le campionesse d’Europa in carica. Una finale più pertinente forse non poteva esserci al mondiale donne, che oggi si chiude in Francia. Una finale con una “spruzzatina” d’Italia (la rivelazione del torneo) data dalla presenza, nella terna arbitrale che oggi alle 17 sarà in campo a Lione, di Manuela Nicolosi, romana, che è l’assistente della francese Frappart e della Francia ha fatto la sua seconda patria. Si gioca all’ora del thè, bevanda diventata stato oggetto di forti polemiche da parte inglese per il gesto post-semifinale di Alex Morgan, una delle stelle che possono illuminare la finale. Lei, capocannoniere del mondiale con l’inglese White (ieri sconfitta 2-1 dalla Svezia nella finale terzo e quarto posto) con l’olandese Lieke Martens possono illuminare una finale che può essere decisa da un singolo acuto. Per questo, avranno un peso importante anche le due portiere: Alyssa Naeher (bandiera a stelle e strisce) e Sari van Veenendaal (il tulipano nel sangue) che hanno impressionato per tutto il torneo con le loro parate. Per l’americana, per tutte parla il calcio di rigore neutralizzato all’84’ all’Inghilterra, episodio che ha dato agli Stati Uniti la terza finale mondiale consecutiva (una vinta e una persa contro il Giappone).LA PRIMA VOLTAL’Olanda, che invece gioca per la prima volta una finale mondiale, farà affidamento sul suo trio d’attacco, che ha al vertice Lieke Martens, attaccante del Barcellona che non ha disputato il mondiale che tutti si attendevano da lei. Sono però bastati i due gol al Giappone negli ottavi per riaccendere il sorriso e spazzare vie critiche e delusione. D’altronde, due anni fa, fu proprio lei a trascinare l’Olanda sul trono d’Europa, segnando il gol vittoria nella finale contro la Danimarca. Rete che le è valso il Best Fifa Women’s Player. Le sue condizioni non sono al top, ma la sua presenza oggi pomeriggio è fuori discussione. Certa sembra anche la presenza, dall’altra parte della Rapinoe, tenuta in panchina nella semifinale contro l’Inghilterra (ufficialmente per infortunio) e finita al centro dell’attenzione per le sue critiche a Donald Trump. Rinfocolate dalla sua fidanzata Sue Bird, che ha accusato il presidente degli Usa «di scaricare odio» nei confronti della calciatrice, «mentre lei difende i diritti del calcio, dei gay e dell’uguaglianza».