Italia, battere l'Olanda per scrivere la storia

La voglia di riscrivere la storia è grande. Superare il passato per aprire al futuro. Ecco la mission che l’Italia di Milena Bertolini si pone per la gara di oggi, quarto di finale del Mondiale femminile, da giocare contro l’Olanda. Una mission forse impossibile per i bookmaker, che vedono le oranje favorite, ma non per le ragazze azzurre. Cariche, determinate e decise ad arrivare dove nessuno osava immaginare: la semifinale che vale un posto alle prossime Olimpiadi, quelle di Tokyo 2020. E che deve aprire le porte al professionismo, passo per il quale «non è più tempo di aspettare», come ha sottolineato in conferenza stampa Sara Gama, capitana dell’Italia e componente del Consiglio Federale della Figc. Un messaggio chiaro, che l’azzurra non ha potuto trasmettere direttamente al presidente federale, Gabriele Gravina, che oggi sarà a Valenciennes a seguire la partita delle azzurre. Per Sara, il mondiale e le attenzioni che l’Italia si sta ritagliando, sono un’onda che va cavalcata perché «c’è il rischio che l’emotività positiva del mondiale possa esaurirsi». Sara resta in ambito sportivo quando le chiedono di commentare le questione Sea Watch: «Noi dobbiamo restarne fuori».CAMPIONESSE D’EUROPARaggiungere la semifinale contro l’Olanda non sarà un traguardo facile. Quella olandese è una nazionale emergente, campione d’Europa che può schierare (anche se i postumi di un infortunio la mettono in dubbio) al centro del suo attacco, quella che oggi è forse la migliore giocatrice al mondo: Lieke Martens, 22 anni appena ma già stella del calcio (ha vinto il Best Fifa Player del 2017) e dei social (su Instagram raccoglie oltre un milione di follower), capace di trascinare la sua nazionale ai quarti di finale con una doppietta.LA LETTERA ALLA FIFAMa l’Olanda non è solo la Martens, come ha sottolineato la ct oranje, Sarina Wiegman: «Ci sono altre giocatrici che ci hanno portato fino a questo punto». Prima su tutte Vivianne Miedema, soprannominata la “Robben del calcio femminile olandese”, da tenere particolarmente d’occhio. Ma c’è anche il caldo che preoccupa l’Italia: «Giocare alle 15? «È un po’ strano questo orario, il buon senso avrebbe voluto che si giocasse alle 21», spiega Milena Bertolini che per la prima volta, in questo Mondiale, avrà come tecnico avversario una donna. «Il caldo si farà però sentire per entrambe. Dispiace che ne possa risentire il gioco, perché le partite giocate finora sono state giocate e hanno mandato un messaggio importante per tutto il movimento». Nonostante il disappunto, però, e diversamente da quanto fatto dall’Olanda, l’Italia non ha inviato alcuna lettera alla Fifa (che oggi farà scendere in campo le due squadre con uno striscione contro la discriminazione) chiedendo un cambio di orario. Il pericolo caldo potrebbe invece spingere la Bertolini a cambiare qualcosa nella formazione che ha battuto la Cina. Soprattutto in attacco, dove Mauro e Sabatino spingono per avere una maglia, magari per far tirare il fiato a una delle tre giocatrici d’attacco, con la Bonansea che contro la Cina ha speso davvero molto.