L'Italdonne del calcio è pronta a scrivere la storia di questo sport. Alle 15 nella fornace di Valenciennes le azzurre della ct Bertolini sfideranno l'Olanda campione d'Europa in carica per i quarti di finale del Mondiale femminile. Chi vince, in semifinale sfiderà la vincente di Germania-Svezia ma intanto potrà festeggiare l'accesso alle Olimpadi di Tokyo 2020.



Le probabili formazioni



ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea. All.:

Bertolini.

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. All: Wiegman.

Arbitro: Claudia Umpierrez (Uruguay).

Quote Snai: 3,55; 3,30; 2,10





