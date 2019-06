Italia-Olanda, il ct Bertolini: «Gara alle 15? Orario strano»

Anche Milena Bertolini, sull'orario scelto per la sfida ai quarti di domani Italia-Olanda - le 15 nel giorno previsto di maggior caldo in Francia - è d'accordo con la collega olandese che ha criticato la scelta della Fifa: «è un pò strano questo orario, il buon senso avrebbe voluto che si giocasse alle 21. Ma il caldo si farà sentire per entrambe». La ct azzurra ha precisato che, diversamente dall'Olanda, l'Italia non ha inviato alcuna lettera alla Fifa chiedendo un cambio di orario.

Ultimo aggiornamento: 19:24

