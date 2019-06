Mondiali donne, boom anche in Brasile: tv Globo raddoppia l'audience

Anche in Brasile è boom di ascolti per i Mondiali di calcio femminili. Secondo i dati diffusi dopo Brasile-Giamaica di domenica scorsa (andata in onda con inizio alle 10,30 ora locale), Tv Globo ha raddoppiato l'audience che solitamente fa registrare ogni domenica in quella stessa fascia oraria. Infatti, lo share è salito al 20%, contro il 10% che di solito si registra la domenica mattina. Ma non è tutto perché, sia a Rio che a San Poalo, ci sono state punte del 48% (a Rio) e del 43% (a San Paolo): quindi, quasi un televisore su due acceso in quel momento era sintonizzato sul match della Selecao femminile. Inutile dire che ora c'è grande attesa per la partita di giovedì prossimo contro le 'Matildas' dell'Australia, sconfitte dall'Italia nell'esordio iridato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA