La colonna sonora dei campionati del mondo 2022 in Qatar

La colonna sonora dei mondiali (che non giocheremo) si chiama "Hayya Hayya (Better Together)". Un tormentone che accompagnerà il nostro prossimo inverno, davanti alla tv e senza azzurro in Qatar. Per l'edizione della prossima Coppa del Mondo, infatti, sono stati ingaggi Trinidad Cardona, Davido e Aisha. Sono loro gli artisti che hanno prestato la loro voce per la colonna sonora dei Mondiali in Qatar.

APPROFONDIMENTI QATAR 2022 Sorteggio Mondiali Qatar 2022, dove vedere la diretta e streaming

«Abbiamo voluto riunire le voci provenienti dalle Americhe, dall'Africa e dal Medio Oriente per dire al mondo che il calcio, e la musica, possono unire il pianeta». Così Kay Madati, Chief Commercial Officer della FIFA, presentando il pezzo: «La colonna sonora porterà i fan appassionati più vicini allo spirito della Coppa del Mondo come mai prima d'ora». Un po' di R&B e un po' di reggae, la canzone incarna la gioia di questo festival del calcio al quale, purtroppo, l'Italia non parteciperà. La canzone "Hayya Hayya" ("Meglio insieme") è la prima di una serie di singoli che andranno in onda nei prossimi mesi, in attesa del calcio di inizio fissato per il 21 novembre 2022. È la prima volta che la colonna sonora del torneo avrà una raccolta di più brani, con artisti internazionali protagonisti di diversi generi musicali per una festa davvero globale.