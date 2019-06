Mondiali Under 20, via agli ottavi con Italia-Polonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avversaria dell'aglidelsarà la, qualificata tra le 4 migliori terze della fase a gironi. Gli azzurrini affronteranno i padroni di casa domani al Gdynia Stadium alle 17.30. La Polonia arriva al match contro l'Italia con un ruolino di marcia che ha visto una sconfitta contro la, una vittoria cone un pareggio con il. L'Italia ha invece vinto il Gruppo B battendo 2-1 il, 1-0 l'e pareggiando 0-0 con il«Sarà una bellissima partita - le parole del tecnico azzurro- contro una squadra molto forte e per i ragazzi sarà un'esperienza molto importante: per loro sarà molto stimolante giocare di fronte a un grande pubblico e contro la squadra di casa». Negli ultimi due precedenti l'Italia ha sempre prevalso ma Nicolato spiega che da allora «la Polonia ha cambiato parecchi elementi e anche noi non siamo più gli stessi. Sarà un'altra partita, affronteremo una squadra molto potente, dalle grandi qualità fisiche, motivata e spinta dal proprio pubblico. Hanno una buona organizzazione di gioco e con merito hanno sono arrivati sin qui, tanto quanto lo abbiamo meritiamo noi».ore 17,30ore 20,30 Colombia-Nuova Zelandaore 17,30 Uruguay-Ecuador e Ucraina-Panamaore 20,30 Senegal-Nigeriaore 17,30 Giappone-Sud Corea e Francia-Stati Unitiore 20,30 Argentina-Mali