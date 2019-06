Mondiale Under 20, l'altra semifinale è Sud Corea-Ecuador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo, il Mondiale Under 20 ha decretato le altre due semifinaliste. Si tratta di. L'Ecuador, sfidato e battuto dagli azzurri nella fase a gironi, ha battuto 2-1 gli. Al gol iniziale dei sudamericani di Cufientes Charcopa al 30' ha replicato Timothy Weah (figlio del Pallone d'oro George Weah) al 36', allo scadere il 2-1 per gli ecuadoriani di Espinoza Izquierdo.Laha invece superato ai rigori il. La partita ai tempi regolamentari si era chiusa sul 2-2: 3-3 il puntggio dopo i supplementari. Africani in vantaggio al 37' con Diagne; pareggio coreano nella ripresa con Lee Kang In. Ancora Senegal avanti con Niane a un quarto d'ora dal 90', ma gli asiatici tiornano in partita con Lee Ji Sol a tempo scaduto. Nell'extratime gol di Cho Young Wook per la Corea del Sud e di Amaodu Ciss per il Senegal, quindi i tiri dal dischetto, con l'errore fatale di Diagne che aveva segnato il gol di apertura. Vince la Corea del Sud per 6-5.Martedì alle 17,30 Italia-Ucraina. Alle 20,30 Sud Corea-Ecuador.