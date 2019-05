Mondiale Under 20, via al torneo più affascinante. Italia subito in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rieccolo il Mondiale Under 20, la manifestazione che offre la crema dei talenti calcistici. Si gioca in Polonia stavolta e solo qui si possono scorgere i profili dei nuovi campioni. Dal ‘77, anno della prima edizione, da queste parti sono passati tipi come Maradona, Messi, Figo, Aguero, Kakà, Iniesta. Manifestazione che un tempo la Figc snobbava, privilegiando l’Europeo Under 21, così il miglior piazzamento dell’Italia è il terzo posto conquistato due anni fa in Corea del Sud, battendo nella finalina ai rigori l’Uruguay. Azzurro fu il capocannoniere del torneo: Orsolini (oggi al Bologna) ne segnò 5. Nel 2017 vinse l’Inghilterra di Solanke, bomber cresciuto nel Chelsea, passato al Liverpool e oggi finito al Bournemouth. Una sua doppietta stese l’Italia nella semifinale vinta dai Bianchi 3-1. Inghilterra che, però, non si è qualificata. Non ci sarà nemmeno il Brasile, storica superpotenza anche di questa categoria con i suoi 5 Mondiali vinti. Solo l’Argentina in bacheca ha più trofei dei verdeoro (6) ma lei ci sarà, figurando sul podio delle favorite subito dietro Francia e Portogallo.C’è curiosità di vedere all’opera talenti già finiti sui taccuini di mezzo mondo. Come il portoghese Gedson Fernandes, centrocampista centrale del Benfica classe ‘99 già valutato oltre 20 milioni. O come Agustin Almendra dell’Argentina, nuovo fenomeno del centrocampo del Boca Juniors per il quale in Napoli pare già abbia offerto 20 milioni. Nella baby Seleccion va tenuto d’occhio anche Gonzalo Maroni, trequartista scuola Boca. La Francia è imbottita di talento. Alla vigilia il più pronto al decollo sembra essere Mickael Cuisance, centrale che gioca in Germania nel Borussia Moenchengladbach. C’è curiosità per Timothy Weah, figlio di George, scuola Psg ma tesserato col Celtic - in campo con gli Usa - e per Nicolas Schiappacasse dell’Uruguay, attaccante approdato al Parma dove però ha avuto pochissimo spazio nonostante un identikit che scomoda Forlan e Aguero. Il Senegal punta sui gol di Ibrahima Niane che con 10 gol e 2 assist ha aiutato il Metz a vincere la Ligue 2. Ma il torneo è destinato a regalare sorprese, magari in quelle nazionali poco accreditate come Thaiti, Honduras, Nuova Zelanda, Panama, Corea del Sud.Si comincia oggi con i gironi A e B, quest’ultimo è quello dell’Italia. Alle 18 Tahiti-Senegal e Messico-Italia daranno il via al torneo, in serata alle 20,30 toccherà a Polonia-Colombia e Giappone-Ecuador. Il ct Paolo Nicolato ha portato con sé 21 giocatori. Portieri: Plizzari (Milan), Carnesecchi (Atalanta) e Loria (Juventus). Difensori: Pellegrini (Cagliari), Buongiorno (Carpi), Tripaldelli (Crotone), Ranieri (Foggia), Gabbia (Lucchese), Bellanova (Milan), Bettella (Pescara), Candela (Genoa), Del Prato (Atalanta); centrocampisti: Esposito (Ravenna), Frattesi (Ascoli), Alberico (Hoffenheim) e Colpani (Atalanta). Attaccanti: Gori (Livorno), Olivieri (Juventus), Scamacca (Sassuolo), Pinamonti (Frosinone) e Capone (Pescara). Per una formazione di base che dovrebbe prevedere, con modulo 4-3-1-2: Plizzari; Bellanova, Gabbia, Ranieri, Pellegrini; Frattesi, Esposito, Colpani; Alberico; Pinamonti, Scamacca. Rispetto alla tradizione si nota l’esiguo numero di centrocampisti di ruolo chiamati (appena 4) e l’assenza di club serbatoi tradizionali per le nazionali giovanili. Spicca l’assenza della Lazio. Ci sono sotto “mentite spoglie” la Fiorentina (Ranieri e Gori), il Torino (Buongiorno), la Roma (Pellegrini, Frattesi e Scamacca) e l’Inter (Pinamonti, Bettella ed Esposito). Sulla trequarti a ispirare le punte c’è Domenico Alberico, nato in Germania a Pforzheim (Stoccarda) e tesserato per l’Hoffenheim II (la squadra B dell’Hoffenheim) che gioca in Regionalliga equivalente della nostra serie D. Un talento tutto da scoprire. A tutti gli aspiranti talent scout non resta che sintonizzarsi su Sky, che trasmetterà l’intero torneo.