Qatar, lo stadio 974 saluta il Mondiale. Dove sarà ricostruito?

Con la conclusione degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, esce di scena anche lo stadio 974, che da qui alla fine non ospiterà più una partita della competizione. L'impianto con una capacità di 40.000 spettatori ha raggiunto la notorietà per essere stato realizzato con un design modulare composto da 974 container riciclati (stesso numero del prefisso internazionale del Qatar). Costruito su un'area di fronte mare di 450.000 metri quadrati, è stato il primo stadio temporaneo nella storia della Coppa del Mondo e anche l'unico in questo torneo senza aria condizionata, motivo per cui al suo interno sono state programmate solo partite serali. A breve, così come da programma iniziale, sarà completamente smantellato per essere ricostruito altrove. Il dove è ancora incerto. In caso di assegnazione del Mondiale 2030 all'Uruguay, potrebbe rinascere a Maldonado, che da Doha dista circa 13.000 km, dettaglio da non sottovalutare, in quanto un lungo trasporto dei materiali potrebbe risultare più inquinante di una nuova costruzione. In questo Mondiale ha ospitato sette gare, e visto 21 gol. La sua ultima partita è stata Brasile-Corea del Sud (4-1).