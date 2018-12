Mondiale per club, Real Madrid in finale: battuto il Kashima con una tripletta di Bale

Il Real Madrid si qualifica per la finale del mondiale per club in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. I 'blancos' si impongono per 3-1 sui giapponesi del Kashima Antlers grazie alla tripletta di Gareth Bale, a segno al 44', 53' e 55'. Di Shoma Doi al 78' la rete della bandiera per il Kashima. Il Real affronterà sabato in finale l'Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi, vincitori a sorpresa sugli argentini del River Plate. Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA