Il Liverpool batte il Monterrey 2-1, sabato finale col Flamengo

Il Liverpool stacca il pass per la finale del mondiale per club. La squadra di Jurgen Klopp supera 2-1 i messicani del Monterrey nel match disputato allo Stadio internazionale Khalifa in Qatar: gol per i 'reds' di Keita all'11', tre minuti più

tardi il pareggio dei nordamericani con Rogelio Funes Mori. I vincitori dell'ultima Champions League faticano a trovare il gol del vantaggio che arriva al 91' ad opera di Firmino. Sabato in finale il Liverpool affronterà i brasiliani del Flamengo.





