Italia, bisogna battere la Giamaica per non rischiare l'eliminazione

La speranza, adesso, è che non si siano montate la testa. È apprezzabile il tentativo dialettico di resistere («Non abbiamo ancora fatto nulla», «Vietato sedersi sugli allori»), ma le luci della ribalta che si sono accese sulle ragazze della Nazionale impegnate al Mondiale in Francia, sono state davvero accecanti. La vittoria in rimonta all’esordio contro la favoritissima Australia, con la doppietta di Bibì Bonansea, ha scatenato una slavina d’amore dalla quale oggi alle 18, nel match contro la Giamaica, le azzurre dovranno dimostrare di essere riemerse ebbre di gioia, ma senza danni. Con uomini e donne, in qualsiasi sport, il carattere italico lo conosciamo: da spacciati potremmo sollevare il mondo; da favoriti rischiamo Coree e figuracce affini. E l’Italia è favorita contro le giamaicane, Agipronews ci dice che l’allibratore Stanleybet paga la vittoria delle nostre appena 1.10 volte la posta. Pericolosissimo. Vincere, visto il successo in rimonta di ieri dell’Australia sul Brasile per 3-2 (le sudamericane erano andate avanti 0-2), diventa fondamentale per credere negli ottavi evitando amare sorprese nella sfida di martedì sera contro Marta e compagne. «Il nostro obiettivo è passare il turno – ha detto ieri la ct Bertolini - vedo le ragazze molto concentrate, sanno che questa partita è la più difficile e che nasconde tante insidie perché la Giamaica è in quarta fascia e non ha lo stesso blasone dell’Australia. Hanno giocatrici di grande velocità e fisicità, qualità che nel calcio femminile fanno la differenza».Si gioca a Reims. Fra un allenamento e l’altro, le ragazze della ct Bertolini hanno dovuto fronteggiare la loro nuova dimensione da star. Il presidente della Camera, Fico, ha postato su Facebook la lettera che le detenute di Rebibbia gli hanno consegnato: «Facciamo un tifo sfegatato - si legge nella lettera firmata Atletico Diritti -. Comunque vada il mondiale, pensiamo che siete ragazze fortissime e che avrete tanti successi. Noi saremo al vostro fianco! Vi aspettiamo qui a Rebibbia per fare una partita». Ieri in hotel la visita dell’associazione dei nostri connazionali resistenti nella città francese capitale dello champagne: selfie e abbracci con una ventina di ragazze e ragazzi accompagnati dal console di Metz. Squadra che era reduce da un’altra festa, quella alla bomber Barbara Bonansea che ieri ha compiuto 28 anni.Il regalo sognato dall’attaccante della Juventus? Nemmeno a chiederlo: «Il passaggio del turno al Mondiale». E concedersi un nuovo giro di macarena. Per accontentarla bisogna battere la Giamaica, nazionale allestita grazie allo sforzo di Cedella Marley. La figlia del grande Bob re del Reggae (da qui il nomignolo di Reggae Girlz), stilista, disegnò le divise giamaicane per la cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Londra 2012, ha promosso una raccolta fondi per finanziare la trasferta in Francia. Le caraibiche, reduci dallo 0-3 incassato all’esordio contro il Brasile, sono sull’orlo dell’eliminazione.1 Schneider; 16 Cameron, 5 Plummer, 17 A. Swby, 14 Blackwood; 4 C. Swaby, 6 Havana Solaun, 9 Sweatman; 20 C. Matthews, 11 Shaw, 18 Carter. Ct: Hue Menzies1 Giuliani; 7 Guagni, 3 Gama, 5 Linari, 13 Bartoli; 4 Galli, 23 Giugliano, 21 Cernoia; 18 Mauro, 10 Girelli, 11 Bonansea. Ct: BertoliniKeighley (Nzl)dalle 18 Rai 2 e Sky Sport 1