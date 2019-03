Ufficiale: Monchi torna al Siviglia. I tifosi della Roma: «Ha combinato solo disastri»

Ultimo aggiornamento: 14:37

Altro che Arsenal, Psg o Barcellona:. L’ex direttore giallorosso fresco di dimissioni, in 10 giorni ha trovato un nuovo incarico nella sua ex squadra come. A comunicarlo attraverso il sito web è la società spagnola: «Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, torna in quella che sarà sempre la sua casa. È arrivato nell’estate del 1988 al Siviglia da adolescente pieno di sogni. Ha avuto un percorso di successo anche fuori dal campo. Nove stagioni nella prima squadra, 115 partite in difesa del Siviglia e 17 come direttore sportivo. Il Siviglia non poteva stare senza Monchi perché Monchi è il Siviglia. Cinque Europa League, due coppe del Re, una supercoppa Spagnola e una Supercoppa Europea nel suo palmares. Con Monchi è arrivato anche Caparrós e ora entrambi stanno tornando per soddisfare le stesse richieste di quegli anni in cui il club ha riguadagnato la categoria più alta tornando nell’élite. I primi 17 anni di questo secolo saranno sempre ricordato come l’Era Monchi».Appena la notizia è diventata ufficiale, i tifosi dellahanno preso d’assalto i social delcon commenti di critica verso il dirigente che ha lasciato alla Roma una. I suoi acquisti, infatti, non hanno brillato lasciando il club di Pallotta nei guai con il serio rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League: «Sei tornato a casa dopo aver buttato 150 milioni», «Te lo sei portato il cartello dove c'è scritto non si vede ma si vince?», «A Roma hai fatto solo disastri», sono solo alcuni dei commenti associati a decine di insulti.