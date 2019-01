© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello appena messo alle spalle non è stato un turno positivo per il Fiumicino. La capolista del girone C ha ottenuto “solo” un pari a reti bianche sul campo del Dilettanti Falasche e ha visto avvicinarsi le quattro dirette concorrenti, tutte vittoriose. «Ma sia l’avversario che il terreno di gioco erano piuttosto “scomodi”, tra l’altro avevamo assenze importanti come quelle di Benedetti e Forcina (che ha giocato solo uno scampolo nel finale) e quindi alla fine ci prendiamo un punto prezioso» commenta Luciano Molon, estremo difensore classe 1988 che da 410’ ha chiuso la porta. Gli ultimi gol (in realtà gli unici finora subiti nella sua avventura al Fiumicino) li ha incassati sul campo della Lupa Frascati lo scorso 9 dicembre, poi quattro “clean sheet” consecutivi anche grazie ad un particolare “amuleto”.«Ho deciso di indossare la maglia della Juve, pur essendo tifoso del Milan. Il mio idolo, però, è da sempre Buffon e da quel momento non ci hanno più segnato – sorride Molon – In passato mi era capitato di giocare con la maglia del Milan, d’altronde ho una “taglia” particolare e così è più semplice anche se qualche arbitro in passato mi ha fatto storie. Scherzi a parte, il merito va assolutamente condiviso con tutti i miei compagni, in special modo di quelli del reparto difensivo. Domenica era assente capitan Benedetti e abbiamo giocato con una difesa composta da soli under: impossibile trovare un altro caso simile in categoria. Un grazie va anche al preparatore dei portieri Bordone che evidentemente mi allena nel modo giusto». Domenica scorsa, a una manciata di minuti dalla fine, Molon ha negato il vantaggio al Falasche con una gran parata. «Mi sono guadagnato gli insulti di tifosi e giocatori avversari» scherza l’estremo difensore che è stato sottoposto a un “rito di iniziazione” nel momento del suo arrivo a Fiumicino dopo otto intensi anni vissuti coi “cugini” dell’Aranova.«All’inizio non è stato facile, poi per fortuna sono arrivate le vittorie e le partite senza subire reti – racconta Molon – Mi hanno fatto cantare una canzone e tutto si è risolto, ma al di là delle battute qui ho trovato un gruppo speciale con gente che tiene tantissimo a questa maglia e con un allenatore come Ceccarelli che ha costruito un rapporto speciale col gruppo e dimostra quotidianamente di essere una grande persona. L’Aranova? Lì ho lasciato il cuore, poi gli addii spesso non sono bellissimi, ma comunque auguro loro di salire in Eccellenza». Lo stesso sogno che avrà il Fiumicino nel girone C. «Non abbiamo lo stesso budget di altre concorrenti, ma faremo di tutto per provarci fino alla fine».