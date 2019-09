È scattata la Mkhitaryan-mania, ecco l'accoglienza dell'ambasciatore italiano in Armenia

È scattate la Mkhitaryan-mania. Dopo la splendida partita in Nazionale in cui l’attaccante ha segnato una doppietta, realizzato un assist e procurato un autogol, i tifosi si sono tutti innamorati di lui. Non solo, l’ambasciatore italiano in Armenia Vincenzo Del Monaco ha avuto modo di incontrarlo dopo la partita e l'esterno ha condiviso su Twitter lo scatto: «Incantevole benvenuto in Italia», è il messaggio di Henrikh allegato al post. Adesso Mkhitaryan è chiamato riconfermarsi in Serie A con la Roma di Fonseca, questa sera sarà nella Capitale e da domani cominceranno gli allenamenti a Trigoria in vista della partita contro il Sassuolo di domenica alle 18. Ultimo aggiornamento: 13:06





