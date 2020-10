Mkhitaryan, una lettera per la pace: «Putin, Macron, Trump: il mio paese è in pericolo»

Ultimo aggiornamento: 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Henrikh Mkhitaryan politico non sorprende. L'armeno scrive una lettera ai principali leader politici del mondo: messaggio diretto a a Vladimir Putin, Donald Trump e Emmanuel Macron, il suo è un grido d'allarme per il conflitto che sta coinvolgendo Armenia e Azerbaijan. Queste le parole del calciatore della Roma:"Sono un atleta professionista che rappresenta orgogliosamente in tutto il mondo l'Armenia, e oggi scrivo questa lettera con grandissime preoccupazioni. Mentre il mondo è testimone di una tragica guerra senza precedenti in Nagorno Karabakh, permettetemi di dar voce alla profonda preoccupazione che il mio Paese si trovi in grande pericolo".