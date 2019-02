© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria (la terza consecutiva) contro l’Alatri ha proiettato la Mistral Città di Gaeta al quinto posto a quota 38, a tre punti dalla leader Pontinia. La rete di Schettino, però, potrebbe rivelarsi inutile. La società ciociara ha preannunciato nelle ultime ore reclamo per quanto riguarda le sostituzioni e l’impiego degli under da parte della squadra pontina. L’errore però sembrerebbe dell’arbitro Musumeci di Cassino, che, una volta trascritte le sostituzioni, non avrebbe rapportato l’uscita di Vuolo per Vitale bensì per Leccese ed erroneamente refertato l’ingresso di Esposito (anziché il classe 2002 Azoitei) per Impesi. Il motivo? Tutto sembra nascere dalla distinta originale della Mistral in cui l’elenco numerico da 1 a 20 non corrisponde in sincrono con il numero di maglia di alcuni giocatori e pertanto avrebbe distratto l’arbitro nel trascrivere il rapporto di fine gara.Sulla vicenda si è espresso il ds gaetano Francesco Grasso, che appare molto tranquillo e che tutto si possa risolvere positivamente: «Premesso dell’errore relativo alla trascrizione del cambio Esposito per Impesi che ci avrebbe lasciato per 20’ senza il 2000, se si guarda al rapportino di fine gara le sostituzioni sono esatte per numero di maglia. Nella trascrizione dei cognomi l’arbitro ha riportato la colonna inerente al numero progressivo dei giocatori in distinta e non quella che fa riferimento ai numeri di maglia, sbagliando a trascrivere la seconda sostituzione. Se è questo il motivo del reclamo siamo fiduciosi». Un errore tecnico che il giudice sportivo dovrà valutare attentamente per non creare pericolosi precedenti. In casa Mistral l’ambiente è sereno e si guarda alla trasferta di domenica a Cervaro.