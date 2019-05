© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cavalcata vincente della Mistral Città di Gaeta si è materializzata in uno splendido pomeriggio domenicale con la vittoriosa gara conclusiva di campionato e il matematico accesso in Eccellenza, che era in bilico fino all’ultima giornata. Dubbi spazzati dal punteggio tennistico (6-0) rifilato al malcapitato Roccasecca, che ha favorito il trionfo dei biancorossi anche grazie allo scivolone esterno a Ferentino di un Formia con la testa già ai play-off. «E’ il successo di un gruppo meraviglioso – esordisce il tecnico Francesco Gesmundo, che due anni fa aveva vinto con il Latina Scalo Sermoneta la Coppa Italia di Promozione – Un lavoro splendido da parte della società e di una squadra che non ha mai mollato, superando tutte le avversità di un torneo lungo e irto di insidie come questo. Le avversarie erano tante e tutte molto attrezzate, ma alla fine la Mistral ha dimostrato di essere di una spanna superiore alle altre. Un elogio va rivolto ai giovani che sono stati all’altezza del compito ed hanno saputo fondersi con gli atleti più esperti che hanno contribuito alla crescita dei valori». I numeri sono impressionati: 71 punti collezionati in 34 giornate, frutto di 22 successi, 5 pareggi e 7 sconfitte, il miglior attacco del girone D (71 reti) e la difesa più imperforabile (28 incassati). Il top scorer è l’itrano Antonio Marciano, autore di 17 centri, davanti al suo compagno di reparto Mario Mariniello (14).«La società coltiva dei programmi ambiziosi – prosegue Gesmundo – In Eccellenza non faremo da comparsa, vogliamo recitare un ruolo di primo piano con l’obiettivo di essere una mina vagante che possa dar fastidio a tutti». La Mistral (foto di Paolo Di Tucci), nata appena nove anni fa, ha vinto il quarto campionato della sua breve storia. Una conferma che nel calcio di oggi, partendo da una società seria, si possono ottenere successi appena pochi anni fa difficilmente preventivabili. La famiglia Ciccariello con il supporto di imprenditori, tifosi e appassionati, sicuramente non resterà sola. Un’affermazione esaltante di una squadra che ha compiuto una scalata vertiginosa, dalla 3^ Categoria alla massima vetrina calcistica regionale.