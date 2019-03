© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottavo successo di fila, sei gare senza subire reti (con 540’ d’imbattibilità per il portiere Daniele Cenerelli) e il miglior reparto arretrato con soli 21 gol incassati. La vittoria preziosissima nello scontro diretto con il Ferentino, firmata dal centrocampista Roberto Vuolo (nella foto di Giuseppe Buonaugurio), rilancia sempre più la candidatura della Mistral Città di Gaeta al primato finale, di cui già ora assapora il profumo mantenendo la vetta del girone D a pari merito con 53 punti con il Città di Paliano di super Yuri Fazi. Otto turni al termine del campionato con i gaetani di Francesco Gesmundo favoritissimi per il salto in Eccellenza, che dovranno tenere duro fino all’ultimo guardandosi dalla concorrenza, oltre che del Paliano, anche del Pontinia, secondo ad una lunghezza dal vertice, senza dimenticare l’outsider Monte San Biagio e il sempre temibile Ferentino. Il segreto della Mistral? Sicuramente una panchina lunga e variegata.«Sappiamo di essere una squadra competitiva e speriamo di resistere fino al 12 maggio - osserva il ds Francesco Grasso - Stiamo viaggiando con una continuità impressionante, che cercavamo da tempo e ora ci aspetta un calendario difficile, con un coefficiente di difficoltà molto elevato a partire dalla trasferta di domenica contro lo Sporting Vodice». Identico il pensiero espresso dal tecnico Francesco Gesmundo: «La partita era impostata con aggressività e pressing. Potevamo vincere con più gol di scarto, negli ultimi 20’ ci siamo abbassati un po’ troppo soffrendo il giusto, ma i tre punti sono stati meritati. Il calcio è fatto di episodi strani, il Ferentino non ha avuto occasioni clamorose anche per la nostra attenzione difensiva. Il merito è di tutto il gruppo che si sta aiutando nei momenti di difficoltà e questo è un segnale molto positivo».