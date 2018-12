© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio colpo della Mistral Città di Gaeta. Alla corte del tecnico Francesco Gesmundo arrivano il centrocampista Francesco Esposito e l’attaccante Antonio Infimo. Il club gialloblu dopo gli acquisti di Santullo, Gisonni e De Luca, si rinforza sulla linea nevralgica con Esposito, classe ‘99, ex Torrese (Promozione campana) che lo scorso anno in Eccellenza ha indossato la maglia del Formia. Vanta anche un trascorso in serie D con il Gragnano. Il giovane di Lega sarà disponibile per il match di domenica a Casalvieri. Dal San Vito Positano sbarca l’esperto attaccante Infimo, classe ’90, che la passata annata perse la finale nazionale di Coppa Italia con la Vigor Trani. In carriera ha collezionato presenze in C2 con Igea Virtus, in D con Internapoli, Bacoli Sibilla e Isola Liri e in Eccellenza con Turris Santa Croce, Fornelli e Gaeta. Un rinforzo molto importante che debuttò a Bari in serie B con Antonio Conte.