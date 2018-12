Mistral Gaeta, il colpo di Natale è Geremy Emma

La Mistral Città di Gaeta scatenata in occasione del periodo natalizio: la società gialloblù si è assicurata le prestazioni sportive di Geremy Emma. Un vero e proprio colpaccio operato dal direttore sportivo Francesco Grasso per mister Gesmundo e il suo staff tecnico. Il giovane calciatore, classe 1992, torna, dunque, nel Lazio ed il forte esterno, dopo l’esperienza in Eccellenza con Itri ed Ausonia, é pronto a tornare a calcare i campi della nostra regione e si è già aggregato al gruppo a disposizione di mister Francesco Gesmundo. Giocatore importante e talentuoso, ha fatto le fortune di Gaeta,Virtus Volla, Itri, poi la parentesi non fortunata al Savoia e l’approdo nel Lazio dove con l’Ausonia è tornato agli standard di sempre per poi approdare al San Vito Positano, ultima esperienza dalla quale arriva (svincolato) in quel di Gaeta e sarà subito disponibile per il derby di Domenica con il Formia Calcio.

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA