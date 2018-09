Mistral Gaeta, Grasso: «Le gare vanno giocate sino alla fine»

Il week end sorride al Mistral Città di Gaeta che batte, anche se di misura ma a domicilio, l'Alatri. Con questo successo i gialloblù si confermano alla guida della classifica del Girone D. Non può che essere soddisfatto del risultato e dell'andamento del campionato il direttore sportivo Francesco Grasso. «La sfida con l'Alatri è stata molto equilibrata ma noi abbiamo creato diverse occasioni. Adesso stiamo capendo che tutte le gare devono essere giocate sino all'ultimo secondo, soprattutto se le disputiamo in trasferto. Abbiamo creato molto e la squadra è stata molto brava a sbloccare la gara nel secondo tempo. Peccato non averla chiusa e aver rischiato sino alla fine».

Ultimo aggiornamento: 20:25

