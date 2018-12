© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel breve giro di 24 ore la Mistral Città di Gaeta ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Alessandro Parisella e del suo vice Amedeo Antonio Di Biase. Era uno tra i papabili insieme all’ex Terracina Massimo Agovino, ma alla fine il club gialloblu ha individuato in Francesco Gesmundo il nome giusto. Classe 1970, arriva dopo due stagioni importanti tra Promozione ed Eccellenza con il Latina Scalo Sermoneta: spiccano la vittoria della Coppa Italia di Promozione ed un ottimo quinto posto da matricola in Eccellenza dopo la fusione tra Latina Scalo e Sermoneta. L’ex mister nerazzurro torna dunque ad allenare in una piazza importante. Nel 2016 Gesmundo era il vice di Mark Iuliano (ex Juventus in serie A) al Latina in serie B, guidando anche gli Allievi Nazionali in precedenza. Domani dirigerà il suo primo allenamento sul sintetico del Riciniello per preparare la sfida interna di domenica 9 contro il Real Cassino Colosseo. Una partita da non sbagliare per la Mistral, terza forza del girone D a -3 dalla capolista Anitrella, che proviene da tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia.