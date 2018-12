© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ko (3-1) nello scontro al vertice contro l’Anitrella è costato la panchina all'allenatore della Mistral Città di Gaeta Alessandro Parisella, esonerato in serata. La decisione è arrivata dopo la seconda sconfitta di fila (la prima era arrivata domenica scorsa tra le mura amiche nel derby con il Monte San Biagio). A peggiorare la situazione era stata anche l’eliminazione nei sedicesimi di finale contro il Suio Terme Castelforte-Minturno. Si interrompe dunque il rapporto di collaborazione tra la società gialloblu e il 53nne tecnico fondano, ex Itri, che aveva contribuito l’anno scorso alla salvezza al primo campionato di Promozione e poi questa stagione anche al momentaneo primato (i gaetani attualmente sono terzi in classifica nel girone D a -3 dalla vetta occupata proprio dall’Anitrella). Nelle prossime ore il presidente Paolo Ciccariello e il suo staff annunceranno il nome del suo sostituto.