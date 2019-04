© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centottanta minuti al termine del campionato e la Mistral è ad un soffio dal riportare il nome di Gaeta in Eccellenza, dopo gli anni trascorsi in questa categoria dall’altra squadra cittadina, scomparsa nel 2018. I gialloblu hanno ben quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Formia, e sabato 4 maggio (ore 16.30) a Maranola si incontrano proprio le prime due della classe in quello che sarà il giorno chiave. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte dei gaetani di Francesco Gesmundo, che dopo quel piccolo passo falso di Monte San Biagio hanno inanellato tre successi di fila contro Anitrella, Real Cassino Colosseo e l’ultima debordante al “Riciniello” per 10-1 contro il Casalvieri.«Abbiamo un bottino prezioso da difendere – commenta mister Gesmundo – Quattro punti sono tanti, ma possono essere anche pochi. Il Formia si giocherà l’ultima chance per attaccare il primo posto, mentre noi potremo puntare su due risultati su tre. Quindi abbiamo il destino nelle nostre mani e speriamo che sia così come all’andata, un derby all’insegna della correttezza e della civiltà dentro e fuori dal campo». Si sfideranno i due migliori attacchi del girone D: la Mistral con 65 reti (ex aequo con il Ferentino) è davanti solo di uno al Formia. I gaetani, a conferma del loro dominio, vantano anche il reparto difensivo più forte con soli 26 gol incassati. Davanti contano sul tandem esplosivo Marciano-Mariniello, autori di 16 e 13 centri. Il Formia invece risponderà con il duo Zaccaro-Petronzio, 19 e 16 gol. Una partita da seguire con estrema attenzione per un derby del Golfo che ritorna in auge dopo diversi anni di anonimato.