Imbattuta del girone D, insieme a Formia e Monte San Biagio. Sta confermando i propositi della vigilia del campionato la Mistral Gaeta, che con il blitz al “Chiappitto” di Alatri ha rafforzato sempre più il suo primato in classifica a quota 10 davanti a Ferentino (9) e proprio ai cugini del Formia (8). Assente il bomber Mario Mariniello e a secco il centrocampista-goleador Samuele Leccese, a segno per ben tre domeniche consecutive, questa volta a vestire i panni di assoluto protagonista è stato l’esterno offensivo ex Itri e Suio Terme Castelforte, Raffaele Cerasuolo, alla sua prima rete stagionale: «Sono contento per la vittoria, anche se contro la mia ex squadra. Fa piacere stare in vetta, ma siamo appena all’inizio e l’obiettivo è di mantenerla lottando con i denti. I nostri avversari sono sempre lì in agguato pronti a scavalcarci, ma noi dovremo essere bravi e attenti. Il futuro? Speriamo di continuare su questo trend, la società è ambiziosa e ci sono tutte le credenziali per lottare fino all’ultimo per la vittoria». Domenica al “Riciniello” sbarca il neopromosso Atletico Cervaro (quarto con 7 punti), che sta sorprendendo per la sua ottima partenza e proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Cenerelli e company.