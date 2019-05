© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono trascorse quasi tre settimane dalla festa della promozione in Eccellenza della Mistral Città di Gaeta. Il club gialloblu, che debutterà la prossima stagione nel massimo torneo regionale, si sta muovendo con largo anticipo e con circospezione per non farsi trovare impreparato anche al cospetto di avversari molto quotati. Primo punto focale il potenziamento della rosa, ma la prima vera novità arriva dalla riconferma del tecnico di Latina Francesco Gesmundo, che subentrò ad inizio dicembre ad Alessandro Parisella. L’annuncio della permanenza di Gesmundo e del suo staff tecnico è stato ufficializzato dal vice presidente Antonio Di Biagio. «Sulla conferma del mister non c′era alcun dubbio, vista la brillante conduzione della squadra». L’altra succosa novità riguarderebbe la nuova denominazione societaria, ma l′ultima parola spetterà ovviamente al sodalizio gaetano del patron Paolo Ciccariello. «Nei prossimi giorni - conclude Di Biagio - ci metteremo all’opera per fare un certo tipo di squadra e per affrontare dignitosamente l’Eccellenza».