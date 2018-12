Mistral Città di Gaeta scatenata sul mercato: presi De Luca e Gisonni

La Mistral Città di Gaeta è scatenata: dopo aver annunciato la nuova guida tecnica, Francesco Gesmundo, la società si muove anche sul mercato con l'innesto di due calciatori nello scacchiere gialloblù: si tratta del terzino destro, classe 2000, Gianluca De Luca, e dell'esterno alto d'attacco Gennaro Gisonni, classe 1996, entrambi provenienti dalla Virtus Volla (Eccellenza Campana). Gianluca De Luca è un giovane di ottime prospettive e duttile in difesa, ma aveva trovato pochissimo spazio nell'esperienza di Volla e si rilancia nel panorama del calcio Laziale con il progetto ambizioso della Mistral Città di Gaeta. Mentre ha un curriculum già bello importante il classe '96 Gisonni, vero e proprio colpaccio per il sodalizio caro a patron Paolo Ciccariello. Gennaro Gisonni era al secondo anno con la Virtus Volla, è un esterno d'attacco dotato di grosse qualità e con una buona visione della porta ed ha trascorsi già importanti in D nonostante gli appena 22 anni. Ha militato, infatti, in squadre come Turris 1944, Lanusei, Gelbison Vallo Della Lucania nonché ha vestito la maglia della gloriosa Juve Stabia tra Giovanili, Primavera e Prima Squadra. Dunque, un curriculum che parla da sé.

Ultimo aggiornamento: 17:07

