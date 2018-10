Mistral Città di Gaeta: operazione di Ciotola andata a buon fine

Una buona notizia per la Mistral Città di Gaeta, squadra che milita nel campionato di Promozione nel girone D che si trova al terzo posto nella classifica avulsa a 16 punti (con 10 goal fatti e 5 subiti): l'operazione del terzino Simone Ciotola è andata a buon fine dopo che il difensore si era sottoposto all'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore e del menisco all'ospedale Pineta Grande di Castelvolturno (CE) dopo l'infortunio subito sul terreno di gioco del Caporuscio di Pontinia nell′ormai lontano 9 Settembre 2018. Per Simone Ciotola ora si prospetta un periodo di riabilitazione per vederlo poi in campo tra svariati mesi.

Ultimo aggiornamento: 17:52

