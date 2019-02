© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha diretto il suo primo allenamento giovedì sera, dopo aver visto la squadra essere eliminata in Coppa mercoledì sera per mano dell’Atletico Torrenova. Marco Ferretti è rientrato in pista dopo la separazione dal Fonte Meravigliosa del novembre 2017, accettando la proposta del Palocco. L’ex tecnico di Cerveteri e Ronciglione spiega i motivi che lo hanno portato a dire sì alla corte del club capitolino.«Avevo ricevuto alcune offerte nelle settimane precedenti tra cui anche una squadra che era seconda in classifica e che ora è scivolata indietro, ma nessuna mi aveva convinto. Quando ho parlato col Palocco, invece, l’istinto mi ha suggerito di accettare: c’è stato qualcosa che mi ha intrigato e ora proveremo a salvare questa squadra». La squadra capitolina si trova in piena zona play out. «Ma la classifica è corta e ci sono i margini per riuscire a centrare l’obiettivo». Magari questo potrebbe l’inizio di una storia che proseguirà anche nella prossima stagione. «Con la società abbiamo concordato di rivederci alla fine del campionato: se ci siamo piaciuti e se avremo centrato la salvezza, il rapporto potrebbe anche proseguire». Intanto c’è da preparare in fretta la delicata sfida di domani sul campo del Dilettanti Falasche.«La cosa che più mi preoccupa è la rosa un po’ risicata tra infortuni e squalifiche. A livello mentale ho trovato una squadra un po’ demoralizzata, ovviamente non per responsabilità del vecchio allenatore, ma più che altro per una classifica che tutti qui si aspettavano diversa. Per questo in questo momento sto cercando di curare più l’aspetto motivazionale, anche se in campo serviranno idee chiare: bisogna mettere da parte il fioretto e usare la sciabola, in altre parole servono punti per muovere la classifica». L’allenatore, però, non firmerebbe per un pari all’esordio. «La partita di domenica è sicuramente complicata e si comincia subito con uno scontro diretto, ma scenderemo in campo per vincere» conclude Ferretti.