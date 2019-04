© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Miola, classe 2001, centrocampista centrale in forza alla Virtus Nettuno, formazione di Eccellenza, si è laureato campione italiano nel Torneo delle Regioni riservato alle squadre Juniores. Il Lazio ha superato in finale la Puglia 3-0, e l'assist per la prima rete di Minniti è proprio il suo. «L'esperienza con la selezione Juniores regionale è stata fantastica, più che positiva. Siamo risuciti a creare un bel gruppo, che dopo una settimana intensa di gare, in uno stadio da serie A come il Benito Stirpe di Frosinone, ha saputo coronare un sogno. Eravamo in tre di classe 2001, io l'unico di Nettuno, quindi per me è stato ulteriore motivo d'orgoglio. Il futuro? Fare il salto di categoria e passare almeno in una serie D nella prossima stagione. Ho avuto già alcuni contatti vedremo come andrà a finire. Il titolo nazionale Juniores è stata una bella vetrina».Alessandro calciatore lo racconta lo stesso Alessandro. «Calcisticamente sono cresciuto nel Lido dei Pini per poi passare alle giovanili del Perugia dove sono rimasto dai 14 ai 17 anni, arrivando fino alla categoria Allievi. Poi sono tornato a Nettuno e quest'anno sono partito subito titolare in Eccellenza. Il mister Aldo Panicci mi conosce bene e mi ha voluto nella sua squadra».La prima esperienza in Eccellenza come è stata? «Penso di aver disputato un buon campionato, per questo il selezionatore regionale, Marco Ippoliti, mi ha convocato per questa importante competizione nazionale. Ho in pratica giocato quasi sempre in questo torneo soprattutto le gare più importanti, Quarti di finale, semifinale e soprattutto la finale. Ho fatto due assist, uno nella gara dei quarti contro l'Umbria e l'altro nella finale vinta 3-0 contro la Puglia. Sono molto contento. Peccato non aver segnato, ma sono sempre stato un centrocampista che ha fatto pochi goal. Sono tifoso dell'Inter e mi ispiro a Naingollan. Mi piace interrompere le azioni avversarie, ripartire palla al piede e quando capita concludere verso la porta avversaria».Da domenica è di nuovo campionato... «Stiamo facendo bene e siamo vicini alla salvezza, anche se al termine del campionato mancano tre gare. Faremo di tutto per conquistare la permanenza matematica nella categoria e magari piazzarsi a qualche posizione più alta».