Minivolley, a Caracalla 3000 bambini in festa per il ritorno del Memorial Favretto

Un esercito pacifico e felice di 3000 bambini, sotto il sole di Roma: è questa l'immagine che chi si è potuto godere chi passeggiava per Caracalla stamattina. Allo stadio "Nando Martellini" l’11esimo Memorial Franco Favretto, dedicato al Volley S3 (l'ex minivolley), ha coinvolto le 250 società di pallavolo della FIPAV Roma e di tutta la regione (in sinergia con Roma Capitale e Regione Lazio). L'evento non si teneva dal 2019 per colpa del Covid, e per i piccoli pallavolisti (dai 6 ai 12 anni) non sembrava vero poter giocare su centinaia di campetti all'aperto dopo due anni molto duri.

"Una città a misura di bambino"

Circondati dall'affetto di genitori, fratelli e sorelle maggiori, oltre che dai loro allenatori, i piccoli atleti hanno onorato la memoria di Franco Favretto, ex presidente del Comitato Regionale FIPAV, scomparso nel 2010, il quale scommise con lungimiranza sulla forza propulsiva dei giovani, vero motore del volley secondo lui. Se la cultura romana della pallavolo di base si è sviluppata tanto nel corso degli anni ed esistono spazi cittadini per il minivolley, un grande merito è anche suo. Favretto voleva "una città a misura di bambino", e l’Associazione a lui intitolata continua a erogare borse di studio. Il libero classe 2002 Martina Armini, campionessa agli ultimi Mondiali giovanili, è cresciuta proprio ai raduni del Memorial.

Roma, preparati a tanto volley

"È stata una grande festa dello sport e della nostra amata pallavolo, un evento di cui andiamo davvero fieri – ribadisce il presidente del CT FIPAV Roma, Claudio Martinelli – è stato meraviglioso vedere tanta felicità e tanta partecipazione. Con emozione diciamo a tutti 'bentornati!'”. Presenti al Memorial, oltre al presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi, anche le istituzioni cittadine: Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, e Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. L'Urbe è destinata a essere ancora il cuore della pallavolo nazionale (e non solo), visto che si avvicinano il torneo di qualificazione all’Europeo U22 (dal 20 al 22 al Palasport di Guidonia Montecelio) e le finali scudetto U16 femminile (ultimo atto al PalaEur), dal 31 maggio al 5 giugno.