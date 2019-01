Ministro istruzione: «Chiusura curva San Siro? Andranno le scuole e i bambini»

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha confermato, a margine di un'intervista a Milano, di aver avviato le procedure affinché gli studenti possano assistere, sabato 19 gennaio allo stadio di San Siro alla partita Inter-Sassuolo che si svolgerà a porte chiuse. «Alla partita potranno accedere tutti i nostri studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado», ha detto il ministro. «Per questo ringrazio l'Inter e la Figc - ha proseguito Bussetti - che hanno capito l'importanza, anche sotto il profilo educativo, di questa significativa novità che servirà anche ad educare ad un tifo giusto e corretto. La scuola - ha concluso il ministro - deve educare al rispetto per gli altri che è alla base di tutto, rispetto per chi è in campo è un tifo vero è corretto. E, naturalmente, forza Inter». © RIPRODUZIONE RISERVATA