Turnover sì ma con moderazione. Per la gara di questa sera, Fonseca annuncia «2-3 cambi». Uno sarà Kumbulla (al posto di Fazio). L’albanese torna dunque titolare dopo un fastidioso problema al quadricipite destro. Non scende in campo dal 6 febbraio, nel ko di Torino contro la Juventus (0-2). Gli altri avvicendamenti riguardano la mediana e l’attacco. In avanti El Shaarawy - che proprio a Firenze ha segnato gli ultimi due gol in Italia, con la maglia della nazionale, indossando in quell’occasione anche la fascia contro la Moldavia - spera di tornare titolare dopo la parentesi con il Braga giovedì scorso. Ieri nelle prove tattiche il Faraone è stato inizialmente provato al posto di Pellegrini, scivolato in mediana al fianco di Veretout (fuori Villar). Poi, però, Paulo ha schierato Diawara vicino al francese, riportando Lorenzo in avanti, accanto a Mkhitaryan. Il ballottaggio è quindi tra Diawara e El Shaarawy. Se gioca uno, l’altro si accomoda in panchina. L’altro indiziato ad un turno di riposo, oltre Villar, appare essere Karsdorp. L’olandese ha disputato le ultime 8 gare consecutive, addirittura 15 delle ultime 16, rifiatando inizialmente solo contro lo Spezia in Coppa Italia (gara nella quale ha poi giocato 22 minuti). Peres si candida a sostituirlo. In porta ancora una chance per Pau Lopez, in avanti tocca sempre a Mayoral che non segna in campionato dal 31 gennaio (3-1 al Verona). Quattro gare (Juve, Udinese, Benevento e Milan) nelle quali è sempre partito titolare. Nei convocati si rivede Smalling. L’inglese ha saltato per infortunio le ultime 6 gare (4 di campionato e le due di Europa League). Non gioca dal 31 gennaio: 11 minuti contro il Verona. Esami ieri per Ibanez a Villa Stuart. Lesione in via di guarigione ma per rivederlo in campo ci vorranno altri 10 giorni.

