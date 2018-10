Milan, Gattuso: «Ora la buttiamo dentro»

«Il Milan è guarito? Adesso riusciamo anche a buttarla dentro ma le prestazioni non sono mai mancate. Vogliamo sempre giocare, rischiamo, siamo vivi e siamo contenti. Prima non eravamo in crisi, solo non riuscivamo a gestire le partite». Rino Gattuso archivia la vittoria con il Chievo e ora dovrà fare i conti con la sosta per le Nazionali nel preparare il derby con l'Inter. «Non ci consentirà di lavorare al meglio, 12-13 giocatori vanno via - ha osservato l'allenatore rossonero -. È un orgoglio quando tanti giocatori vanno in Nazionale. Il derby porta stress ma, come noi, anche l'Inter lo preparerà in pochi giorni». Fra i milanisti in azzurro anche Alessio Romagnoli, indisponibile con il Chievo per un affaticamento muscolare. «La risonanza ieri era negativa ma sentiva dolore - ha spiegato -. L'ho appena visto che andava via da San Siro col borsone della Nazionale: si farà visitare e vediamo se è in condizione di rimanere o no a Coverciano. Ciò che dicono i dottori per me è la Bibbia».(

