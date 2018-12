Milinkovic, un'altra delusione. Si salva solo Immobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perso il quarto posto e ormai pure lo spirito. Il Chievo punisce la Lazio in contropiede in un tempo, è troppo tardivo il risveglio con un altro modulo. Immobile acciuffa il terzo pareggio consecutivo, ma sono altri due punti persi nella corsa Champions senza il raddoppio. STRAKOSHA 5,5 Non può nulla a tu per tu con la bomba di Pellissier, nella ripresa rischia un pasticcio su un rinvio. Si sente così sicuro che trasmette insicurezza. WALLACE 5 Fa un grande tackle da ultimo uomo su Pellissier, poi si fa bruciare nello scatto dal quasi 40enne e sino all'ultimo lo abbatte continuamente. Lento.ACERBI 5 Anticipa l'intervento sull'assist di Birsa e viene beffato al centro. Sembra un po' meno lucido al 141esimo match di seguito giocato. Stanco.RADU 5,5 Copre bene dopo pochi minuti su Pellissier. Non fa passare nessuno, ma troppe volte con le cattive. Si becca il giallo e rimane nello spogliatoio all'intervallo. Eccessivo.MARUSIC 5 Difende col fisico, ma non trova mai il guizzo sulla fascia. Anzi spesso è in ritardo e impreciso, così a inizio secondo tempo viene sostituito. Assente.PAROLO 6 Mette un cioccolatino sulla testa di Correa, poi prova a tornare goleador con un tiro dalla distanza, ma la palla finisce alta. Blocca due volte le ripartenze di Meggiorini. Prezioso.BADELJ 5,5 Al 17' è suo il primo tiro dell'incontro, nella ripresa con un esterno pazzesco sfiora l'incrocio. Perde però troppe palle a centrocampo sebbene sia sempre elegante.MILINKOVIC 5 All'inizio sembra più pimpante e motivato del solito, poi sparisce piano piano. A due passi dalla porta calcia in curva al volo. Fantasma.LULIC 5,5 Sbagli tanti passaggi, decisivo sul gol del Chievo un colpo di testa errato, ma poi è decisivo al contrario in area quasi all'ultimo minuto. Provvidenziale.CORREA 6,5 Si sveglia alla fine del primo tempo e si divora il pari di testa. Nella ripresa da trequartista dà la scossa coi suoi dribbling. Nello stretto regala a Immobile una palla meravigliosa. Intermittente.IMMOBILE 6,5 Non vive un momento brillante. Calcia alle stelle o sulle braccia di Sorrentino. Al quarto tentativo ritrova il gol di rabbia e precisione. Solo il palo gli nega la doppietta. Sbloccato.CAICEDO 5,5 E' un difensore aggiunto in area avversaria: fa le sponde e quindi il suo compito, ma sotto porta non è mai pericoloso. Spalla.PATRIC 5,5 In avanti cerca azioni personali che non rientrano nel suo repertorio tecnico. Al novantesimo però sulla linea evita la sconfitta. Salvatore.BERISHA n.g.INZAGHI 5 Non sa reinventarsi, il suo gioco è diventato prevedibile e inefficace sulle fasce. Negli spogliatoi striglia la Lazio, passa al 4-3-1-2 e ottiene almeno il terzo pari consecutivo. Testardo.MARESCA 5,5 Nel primo tempo si può permettere di lasciar correre parecchio, nella ripresa comincia a sfoderare cartellini uno dietro l'altro senza troppa personalità. Diplomatico.