Milinkovic, il “sergente” delude ancora all’Olimpico

C’era una volta il “Sergente”. Milinkovic delude anche contro l’Inter. Nella disfatta contro i nerazzurri il serbo non riesce a imporre il suo gioco: bene in avvio, male per il resto della gara. Insomma, 20 minuti a un buon livello e nulla più. Troppo poco per un giocatore con i suoi mezzi, valutato in estate fino a 150 milioni di euro. Sergej non è l’unico responsabile della sconfitta, ma uno dei pochi in grado di risollevare le sorti dell’incontro. Insieme a Immobile, Badelj (uscito per infortunio) e Parolo è uno dei grandi assenti nella notte dell’Olimpico. “Sergio”, così è soprannominato nello spogliatoio, è ancora lontano parente del centrocampista ammirato la scorsa stagione. «Questione fisica» dicono da Formello con la speranza che partita dopo partita possa tornare ai fasti di un tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA