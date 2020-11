Al momento la partenza a zero è rimandata. Milik e il suo entourage hanno deciso di cambiare casacca a gennaio, per non perdere il treno della Nazionale nell'anno degli Europei. Dopo un'estate da assoluto protagonista ma senza l'atteso finale, l'attaccante polacco (valutato 10-15 milioni dal presidente De Laurentiis) torna quindi sulla copertina di calciomercato. Nei giorni scorsi alcuni intermediari hanno provato ad intavolare il solito scambio con Bernardeschi, ma l'affare non si preannuncia facile. Due i motivi: il fantasista della Juventus punta alla permanenza, o in alternativa ad un club di primissima fascia, mentre Gattuso si considera coperto sulla corsia di destra. Ecco tornare così d'attualità l'Inter. La società di Suning cerca un nuovo rinforzo offensivo ed è orientata a proporre Vecino, vecchio pallino di Gattuso. Ma l'uruguaiano è ancora fermo ai box e per via di un'infezione al ginocchio potrà tornare in campo solo a gennaio. Alla finestra restano l'Atletico Madrid, il Tottenham e il Psg, in caso di partenza di Icardi. La Roma? Dopo il mancato trasferimento della scorsa estate, il centravanti classe '94 spera ancora in un ritorno di fiamma del club giallorosso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA