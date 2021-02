Milik, il primo gol salva il Marsiglia: il polacco segna il 2-2 nel finale con il Lens

Arek Milik ha segnato il suo primo gol con la maglia del Marsiglia, l'attaccante polacco ha infilato il Lens sfruttando una palla vagante al centro dell'area al 93' e firmando il 2-2 finale. Per il polacco ex Napoli si tratta della prima soddisfazione con la maglia del Marsiglia: il giocatore si è trasferito in Francia per 12 milioni di euro. Di questi, 8 milioni rappresentano la parte fissa e 4 quella legata ai bonus, con il Napoli che avrà anche una percentuale del 20% sull'eventuale futura rivendita di Milik.

