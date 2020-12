Ancora nervi tesi tra Milik e il Napoli. L'attaccante polacco vuole la cessione a gennaio, ma nessun club in questo momento riesce a soddisfare le richieste di De Laurentiis, ovvero 15-18 milioni di euro per il cartellino o uno scambio con un calciatore di pari livello. Milan, Inter e Juventus restano così in attesa e in stretto contatto con l'entourage dell'ex Ajax, per trovare una soluzione che possa permettere a Milik di liberarsi presto dal Napoli. Anche la Roma segue interessata la vicenda. Il classe '94 piace molto a Fonseca e ai dirigenti giallorossi, che vorrebbero ingaggiarlo la prossima estate, a parametro zero. Non solo Italia. Milik ha corteggiatori anche in Spagna (Atletico Madrid), in Inghilterra e in Germania, dove è segnalato un Bayern Monaco particolarmente attivo. Tornando alle vicende italiane, il primo colpo del 2021 è targato Atalanta. Il club bergamasco ha chiuso per Maehle, esterno danese del Genk, valutato circa 10 milioni di euro. Le società stanno definendo gli ultimi dettagli: presto verranno organizzati i test e le visite mediche del calciatore voluto da Gasperini.

