Programma rispettato. Con l'addio di Diego Costa, l'Atletico Madrid ha intensificato i contatti per ingaggiare presto Arek Milik. L'attaccante polacco è in cima ai pensieri del tecnico Simeone e del ds Berta che, dopo il corteggiamento della scorsa estate, ha mantenuto i contatti con il procuratore del calciatore, Pantak. Ora le parti sono al lavoro per abbassare le pretese del Napoli. De Laurentiis parte da una richiesta di 15 milioni di euro ma, secondo le ultime indiscrezioni, con il passare del tempo potrebbe concedere uno sconto. Milik, da parte sua, ha già dato una disponibilità: chiede uno stipendio sui 4,5 milioni di euro a stagione e un ruolo da protagonista per salvare gli Europei. Le società italiane restano alla finestra. Con Juventus e Roma ancora nei pensieri del classe '94 dopo il trasferimento sfumato a settembre.

Non solo Milik. Il Napoli in questa sessione vuole cedere anche Llorente e Ghoulam. L'attaccante spagnolo, in particolare, ha ricevuto diverse offerte dalla Serie A e dalla Liga. Punta ad una squadra importante e ad un contratto da 18 mesi.

Ultimo aggiornamento: 22:31

