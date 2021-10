Milan-Verona, probabili formazioni e dove vedere la diretta in tv

Sabato 16 Ottobre 2021, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 13:22

Dopo più di un mese Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati nel Milan. Stefano Pioli lo ha chiamato per la sfida di questa sera contro il Verona. Finora l'attaccante svedese ha disputato solo mezz'ora di gioco contro la Lazio a settembre, segnando anche un gol. Un recupero fondamentale per il Milan alle prese con pesanti assenze all'inizio di un tour de force cruciale per la stagione.

Segui Milan-Verona in diretta

Probabili formazioni Milan- Verona

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 5 Ballo-Touré; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 27 Maldini, 12 Rebic; 9 Giroud. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. All. Tudor

Arbitro: Prontera di Bologna.

Dove vedere Milan- Verona in tv e streaming

Milan-Verona, in programma sabato 16 ottobre alle 20:45, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle app presente negli smartphone e in tutti i dispositivi coompatibili. Sarà disponibile anche sulle tv collegate al Timvision box. Milan-Verona questa sera sarà trasmessa anche da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La diretta testuale potrete seguirla su Il Messaggero.it