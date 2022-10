Milan, che fatica al Bentegodi: è Tonali a domare il Verona

Al Bentegodi il Milan rischia di scivolare a -5 dal Napoli, ma a 9' dalla fine segna Tonali e il Diavolo riparte. I rossoneri vincono 2-1 contro il Verona, nonostante le tante difficoltà del match. Il Verona ribatte colpo su colpo ed è più propositivo, come alla vigilia aveva promesso il nuovo allenatore, al debutto in A, Salvatore Bocchetti. Il Milan trova il vantaggio già al 9'. Errore di Hrustic, palla a Giroud, passaggio a Rafael Leao, veloce a entrare in area e servire in mezzo, ma lì c'è Veloso che devia sfortunatamente nella propria porta. Passano due minuti e il Milan va vicinissimo al raddoppio: uno-due Brahim Diaz-Giroud con il francese che si divora il secondo gol. E da questo momento è blackout Milan. Pareggia Gunter con un tiro deviato da Gabbia, poi è Verdi a creare scompiglio nella retroguardia avversaria e poco prima dell'intervallo ci riprova Gunter, ma stavolta non arriva sul pallone che danza a pochi passi da Tatarusanu.

All'intervallo escono Brahim Diaz e Giroud, entrano Origi e Rebic. Ma il copione non cambia. Gioca meglio il Verona. La squadra di Bocchetti è più agguerrita. È pericolosa con un tiro, che finisce sul fondo, di Hrustic, rischia su una conclusione di Rebic respinta da Montipò e ha all'11' una clamorosa doppia occasione. Prima con Piccoli che centra la traversa di testa, poi ancora con Gunter che calcia al volo e sfiora la traversa. Il Milan prova a svegliarsi con una botta di Theo Hernandez respinta da Montipò, che si fa trovare pronto anche su Rebic. Poi all'improvviso fa suo il match. Ripartenza di Rafael Leao, palla per Rebic che serve Tonali e gol. Il centrocampista non segnava dall'8 maggio, dalla doppietta firmata proprio al Bentegodi. E il Milan torna a -3 dal Napoli.