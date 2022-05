Milan in vendita, non c'è solo Investcorp: il fondo RedBird offre un miliardo di euro

Non c’è solo Investcorp sul Milan. Dall’Inghilterra sono sicuri: sui rossoneri c’è anche RedBird Capital Partners, società d’investimento americana fondata nel 2014 che gestisce 4,5 miliardi di dollari (quasi 4,3 miliardi di euro) di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L’anno scorso RedBird ha acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), ovvero i proprietari del Liverpool, per 750 milioni di dollari. A quanto ammonta l’offerta? Un miliardi di euro tondo.

Dal fondo Elliott non arrivano commenti, ma è facile ipotizzare quanto sia appetibile adesso il club di via Aldo Rossi, tornato in Champions nel settembre 2021 (dopo sette anni) e con i conti risanati, oltre che essere protagonista in questo campionato con un vantaggio di due punti sull’Inter a tre giornate dalla fine. Dati alla mano, Investcorp mette sul piato 1,18miliardi di euro, qualcosina in più.

L’esclusiva tra il fondo del Bahrain e l’hedge fund di Gordon Singer è finita il 30 aprile, anche se la trattativa va avanti. Le firme sono attese nei prossimi giorni e il closing al termine del campionato (quindi, dopo il 22 maggio). In situazioni come queste c’è da capire quale sarebbe la proposta di RedBird in tema di struttura finanziaria dell’operazione, mentre inizia a essere più chiaro quello di Investcorp: 800 milioni di equity (di cui però la metà attraverso un altro Fondo, l’americano Ares Capital) e un prestito ponte bancario per i rimanenti 400 milioni.